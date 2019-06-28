В Донбассе несколько тысяч военных РФ - экс-глава ЦРУ

Дэвид Петреус (фото - ЕРА)

По оценкам США, в Донбассе задействованы несколько тысяч российских военных, заявил американский генерал, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью журналу Новое время.

"Мы поддерживаем развитие украинского военного потенциала перед угрозой вторжения сил, поддерживаемых Россией, где воюют, по нашим подсчетам, несколько тысяч российских солдат", - сказал он.

Он также подчеркнул, что для США и других союзников важно убедиться, что "Украина продолжает реформы и усиливает свою защиту в военном плане".

Как ранее сегодня сообщалось, Сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает выделение Украине военной помощи на $300 млн.

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