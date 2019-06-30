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30.06.2019, 20:55

ОБСЕ: Разведение сил в Станице Луганской завершено

ОБСЕ: Разведение сил в Станице Луганской завершено - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.new

В СММ резюмировали, что сейчас на участке разведения ситуация спокойная и стабильная

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила информацию о завершении разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской с обеих сторон. Об этом говорится в оперативном отчете миссии.

Отмечается, что 29 июня СММ получила ноту МИД с сообщением о завершении разведения сил и средств ВСУ на согласованном участке в районе Станицы Луганской.

30 июня миссия получила письмо от незаконных вооруженных формирований, в котором говорится о том, что боевики завершили разведение своих сил и средств на согласованном участке в районе Станицы Луганской.

СММ напомнила, что 26 июня зафиксировала старт процесса разведения сил и средств - личный состав ВСУ и боевики с вооружением начали оставлять свои крайние передовые позиции.

"В дальнейшем в течение нескольких дней, по наблюдениям миссии, Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования оставили другие позиции на участке разведения", - говорится в отчете.

Наблюдатели также отметили, что в пределах участка разведения ВСУ начали демонтировать передовые фортификационныхе сооружения и процесс разминирования, а боевики проводили работы по демонтажу укрытия, убрали несколько бетонных блоков на участке разведения и начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения.

В ОБСЕ резюмировали, что сейчас на участке разведения наблюдается спокойная и стабильная ситуация.

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26 июня украинская армия провела первый этап отвода своих сил в Станице Луганской. 30 июня сообщалось, что боевики не разобрали свой блокпост сразу за разрушенным мостом в Станице Луганской.

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Теги: станица луганская, обсе
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