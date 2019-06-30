Разведение сил и средств в Станице: что говорят местные жители

Линия разграничения в Станице Луганской (фото - facebook.com/Дарка Олифер)

Местные жители Станицы Луганской опасаются, что с разведением сил и средств может начаться обострение на линии разграничения. Об этом сегодня они рассказали журналисту LIGA.net.

"Плохо к этому отношусь, что значит - открыть участок?! Знакомые рассказывали - в 2015-2016 годах им звонили из Николаевки (временно оккупированная территория, недалеко от Станицы Луганской, - ред.) их "родственники" и угрожали, что придут и порежут их сюда. Так, что в этом нет ничего хорошего", - сказал местный житель Александр, имя которого изменено в целях безопасности.

По словам другого собеседника, "в последние дни стало тревожно, у многих появилась паника".

Глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин в комментарии LIGA.net сегодня подтвердил, что некоторые местные жители действительно паникуют.

"Люди, которые оказались на этом участке, который как бы считается серой зоной, они переживают, чтобы не случилось беды. Мы на сегодняшний день им объяснили, что в полицию прибыли дополнительные силы. Они будут обеспечивать охрану правопорядка на этой территории, участке жилого сектора, который сейчас не находится под непосредственной охраной, скажем так, наших военных", - уточнил Золкин.

Фото: facebook.com/Дарка Олифер

Он добавил, что украинские военные специально провели целый комплекс инженерных мероприятий и достаточное техническое укрепление для того, чтобы обеспечить безопасность людей поселка.

26 июня украинская армия провела первый этап отвода своих сил в Станице Луганской.

30 июня сообщалось, что боевики не разобрали свой блокпост сразу за разрушенным мостом в Станице Луганской.

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