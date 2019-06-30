Разведение сил в Станице: что происходит на линии разграничения

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Боевики не разобрали свой блокпост сразу за разрушенным мостом в Станице Луганской. Об этом LIGA.net сообщили несколько местных жителей, которые пересекали линию разграничения после разведения сил и средств в Станице Луганской в последние дни.

"Ничего не изменилось, они (боевики, - ред.) остались на своих позициях", - отметила собеседница на правах анонимности.

Другой источник добавил, что террористы в форме и с оружием также проверяют документы.

Глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин сказал в комментарии LIGA.net, что по состоянию на "сегодня нет достоверной информации о том, что противник выполнил то, что был должен сделать в день разведения войск", уточнив, что когда приезжал 28 июня глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в Станицу, террористы блокпост свой за разрушенным мостом не разобрали.

"На сегодня официально я жду отчета ОБСЕ относительно выполнения противником тех обязательств, которые они должны выполнить", - подчеркнул Золкин.

В штабе ООС отвечая на вопрос LIGA.net, есть ли подтверждения, что боевики отвели войска в Станице Луганской сказали: "У нас нет информации, мы действия боевиков не комментируем - ни подтвердить, ни опровергнуть. Это может сделать миссия ОБСЕ. Личный состав ООС продолжает выполнять задачи в штатном порядке".

В отчете ОБСЕ отмечается, что 26 июня, в 19:52, находясь на блокпосте боевиков, расположенном к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), команда миссии видела, что из южного направления к блокпосту подъехал грузовик (типа Урал). В промежуток времени с 19:58 до 20:15 на том же блокпосте наблюдатели видели, как примерно четверо террористов загружали в грузовик ящики и стрелковое оружие.

27 июня около 07:00, ведя наблюдение недалеко от памятника князю Игорю, примерно в 250 м к юго-востоку от юго-восточного края участка разведения в районе Станицы Луганской, наблюдатели слышали четыре очереди из стрелкового оружия на расстоянии около 3‑4 км к северо-западу (по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от него).

Во второй половине дня в сопровождении главарей боевиков наблюдатели видели, что на двух позициях террористов, находившихся на вершине холма к югу и юго-западу от моста, сил и средств не было.

26 июня украинская армия провела первый этап отвода своих сил от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС сообщили, что боевики также отвели свои силы и вооружение.

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