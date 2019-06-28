Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.06.2019, 20:38

Кучма поехал в Станицу Луганскую: фото

Кучма поехал в Станицу Луганскую: фото - Фото
Фото: president.gov.ua

Глава ТГК сообщил, что на следующей неделе в Станицу Луганскую приедет специальная правительственная комиссия

Сегодня, 28 июня, второй президент, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма поехал с рабочей поездкой в Луганскую область, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Главная цель визита – оценить состояние дел непосредственно на линии столкновения в районе Станицы Луганской, где, в соответствии с рамочным соглашением ТКГ, должно быть завершено разведение сил и средств", - сказано в сообщении.

Глава ТГК сообщил, что на следующей неделе в Станицу Луганскую приедет специальная правительственная комиссия, которая определит перечень социально-экономических проблем этой прифронтовой территории.

Кучма, как уточняется, пообщался с украинскими военными из ООС, пограничниками, местными жителями и представителями местной власти.

26 июня украинская армия провела первый этап отвода своих сил от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС сообщили, что боевики также отвели свои силы и вооружение.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: июнь 2019 года

Отправить:
Распечатать:
Теги: война, Донбасс, станица луганская, леонид кучма
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 