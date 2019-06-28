Кучма поехал в Станицу Луганскую: фото

Фото: president.gov.ua

Сегодня, 28 июня, второй президент, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма поехал с рабочей поездкой в Луганскую область, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Главная цель визита – оценить состояние дел непосредственно на линии столкновения в районе Станицы Луганской, где, в соответствии с рамочным соглашением ТКГ, должно быть завершено разведение сил и средств", - сказано в сообщении.

Глава ТГК сообщил, что на следующей неделе в Станицу Луганскую приедет специальная правительственная комиссия, которая определит перечень социально-экономических проблем этой прифронтовой территории.

Кучма, как уточняется, пообщался с украинскими военными из ООС, пограничниками, местными жителями и представителями местной власти.

26 июня украинская армия провела первый этап отвода своих сил от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС сообщили, что боевики также отвели свои силы и вооружение.

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