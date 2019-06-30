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30.06.2019, 11:58

Кучма сказал, отвела ли Россия войска в Станице Луганской

Кучма сказал, отвела ли Россия войска в Станице Луганской - Фото
Фото: facebook.com/Дарка Олифер

По словам представителя Украины в ТКГ, ОБСЕ должна проверить разведение сил со стороны террористов в Станице Луганской

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в ближайшее время проведет верификацию отвода военных и боевиков в Станице Луганской с обеих сторон и представит окончательное заключение. Об этом LIGA.net сообщил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

"По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, ОБСЕ должна подтвердить этот факт", - отметил Кучма.

26 июня украинская армия провела первый этап отвода своих сил от окраин Станицы Луганской. 

30 июня сообщалось, что боевики не разобрали свой блокпост сразу за разрушенным мостом в Станице Луганской.

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Теги: обсе, станица луганская, леонид кучма, разведение
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