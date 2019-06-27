Эмоции через край. Видео с Зеленским о Медведчуке, Путине и МИД

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Зеленский провел брифинг, во время которого отчитал Климкина, обратился к Путину и задался вопросом, зачем Украине такие переговорщики как Медведчук

Президент Владимир Зеленский во время брифинга публично отчитал МИД и его главу Павла Климкина за то, что президента не уведомили о ноте от Министерства иностранных дел России о пленных украинских моряках.

Кроме того, президент обратился к главе России Владимиру Путину с призывом. "Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину: у нас у всех есть дети, верните детей родителям", - сказал он.

"Я ни разу в жизни не общался с Медведчуком. Когда у нас есть большая, независимая страна, я не понимаю, почему у нас должны быть посредники", - заявил также Зеленский во время брифинга.

26 июня Министерство иностранных дел Украины получило ноту от МИД России, в которой содержится "циничное предложение" по судилищу пленных украинских моряков.

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Теги: Владимир Зеленский, владимир путин, павел климкин, виктор медведчук
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