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27.06.2019, 16:39

Зеленский обратился к Путину: Верните детей родителям: видео

Зеленский обратился к Путину: Верните детей родителям: видео - Фото
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба президента)

Президент призвал главу РФ освободить пленных украинских моряков

Президент Владимир Зеленский обратился во время брифинга к главе России Владимиру Путину с призывом "вернуть детей - родителям", то есть, освободить украинских пленных моряков.

"Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину: у нас у всех есть дети, верните детей родителям", - сказал он.

26 июня Министерство иностранных дел Украины получило ноту от МИД России, в которой содержится "циничное предложение" по судилищу пленных украинских моряков.

Суть предложения – предоставление Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

Зеленский во время брифинга обвинил МИД в том, что он не счел необходимым уведомить президента о ноте от министерства России.

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Теги: Владимир Зеленский, война, владимир путин, пленные
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