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26.06.2019, 18:58

МИД Украины ответил РФ на "циничное предложение" о моряках

МИД Украины ответил РФ на "циничное предложение" о моряках - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Кремль хочет судить пленных украинских моряков "в соответствии с российским законодательством"

Министерство иностранных дел Украины получило ноту от МИД России, в которой содержится "циничное предложение" по судилищу пленных украинских моряков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского ведомства.

Суть предложения – предоставление Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

МИД Украины выражает протест в связи с невыполнением РФ решения Международного трибунала по морскому праву.

"Считаем это предложение России неприемлемым и таким, который обостряет спор между Украиной и Россией об иммунитете военных кораблей. Об этом украинская сторона уже сообщила Международному трибуналу по морскому праву", - говорится также в сообщении. МИД отмечает, что для выполнения решения трибунала у РФ есть соответствующее законодательство и механизмы по международным договорам.

Ранее сегодня замглавы МИД Елена Зеркаль сообщила, что Россия подала отчет об "исполнении" приказа трибунала немедленно освободить украинских моряков, но сами требования не выполнила. 

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Теги: МИД, пленные моряки
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