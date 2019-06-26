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26.06.2019, 18:06

Зеркаль: Россия подала отчет об "исполнении" приказа трибунала

Зеркаль: Россия подала отчет об "исполнении" приказа трибунала - Фото
Елена Зеркаль (фото - пресс-служба Суда ООН)

"Для России это игра, в которой человеческие жизни являются разменной валютой", - заявила замглавы МИД

Россия подала отчет об "исполнении" приказа Международного трибунала по морскому праву немедленно освободить украинских моряков, но сами требования не выполнила. Об этом написала в Facebook агент Украины в Гааге, замглавы МИД Елена Зеркаль.

"РФ дисциплинированно, хотя и за мгновение до дедлайна, прислала отчет об исполнении приказа, как требовалось. К сожалению, это единственная хорошая новость", - сообщает Зеркаль.

Она добавила, что, несмотря на четкое требование трибунала, "Россия продолжает манипулировать своим пониманием приказа".

14 сентября 2016 года Украина подала отдельный иск против РФ за нарушение страной-оккупантом Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В мае 2017-го прошло первое заседание трибунала (создан арбитраж), 19 февраля 2018-го Украина подала доказательства. Международный трибунал приказал России немедленно освободить 24 украинских моряка и три корабля. 

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Теги: гаага, елена зеркаль, украинские моряки, международный трибунал
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