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11.06.2019, 12:37

Зеркаль развенчивает в Гааге возражения России: Им не уклониться

Зеркаль развенчивает в Гааге возражения России: Им не уклониться - Фото
Елена Зеркаль (скриншот)

Единственный способ для РФ избежать ответственности - переформатировать инициированном Киевом дело, "чтобы втиснуть его в рамки возражений России"

Россия в трибунале ООН по морскому праву представила длинный перечень возражений, но у них общий мотив, и все они отражают позицию Кремля по международному праву: когда РФ посягает на чужие природные ресурсы, она их просто присваивает в одностороннем порядке. Об этом сегодня говорила во вступительной речи на заседании трибунала в Гааге агент Украины Елена Зеркаль.

Россия утверждает, что в это производство - о "суверенитете Крыма".

"Однако это не так. Дело Украины не касается суверенитета. С чего бы мы начинали такое дело, если суверенитет Украины над Крымом ни оспаривается? <...> Именно Россия привнесла этот вопрос в производство. И делает она это только из-за неспособности оправдать свои же нарушения морского права", - пояснила дипломат.

"Аргумент РФ построен на смешном представлении, что Крым стал независимым и сразу же присоединился к России", - сыронизировала замглавы МИД.

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Она утверждает, что цель Украины конкретно по этому иску - восстановить права на море.

"Керченский пролив является международным проливом, и отсылки на статус Азовского моря и Керченского пролива как внутренних вод являются ложными", - подчеркнула она.

Зеркаль заявила о безосновательности других возражений РФ: "Например, Россия утверждает, что все ее действия в Черном и Азовском морях и проливе - это "военная деятельность". Действительно ли Россия считает хищения украинского природного газа военной деятельностью? Или строительство моста? Или вытеснение рыбаков из традиционных зон вылова? А как насчет изъятия из морского дна ценных культурных объектов?"

"Россия не может уклониться от действия положений статей 286 и 288 Конвенции о том, что этот трибунал имеет юрисдикцию рассматривать и решать "любые споры, касающиеся толкования или применения настоящей Конвенции", - подытожила дипломат.

Большой текст выступления Зеркаль доступен по ссылке.

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Теги: Крым, гаага, оккупация, елена зеркаль, морское право, трибунал оон
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