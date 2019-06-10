В Гааге заседание по морскому праву Украины. Чего хотят оккупанты

Российские оккупанты блокируют проход под Крымским мостом (скриншот)

Сегодня, 10 июня, в Гааге начались устные слушания по вопросам юрисдикции по иску "Украина против РФ" о нарушении оккупантами - Россией - прав прибрежного государства, которые гарантирует Конвенция ООН по морскому прав. Об этом у себя в Facebook пишет глава украинской делегации по этому судебному процессу Елена Зеркаль.

"Цель России традиционна - избежать рассмотрения дела по существу и ответственности. Наша задача одновременно простая и сложная: отстоять свое право на судебное разбирательство", - коротко объяснила она.

По ее словам, слушания на этой неделе (10-14 июня) важны в более широком контексте: стремясь "убить" дело, РФ пытается добавить два важных вопроса - а) поставить под сомнение украинский суверенитет в Крыму и б) доказать, что имеет право как угодно вести себя в Азовском море и в Керченском проливе, так как там не применяется международное морское право.

Сегодня в Гааге выступает российская сторона, ответ Украины на ее "аргументы" - завтра. Письменные пояснения Украины, где подробно изложена позиция по всем возражениям россиян, доступна здесь.

Постоянная палата третейского суда в Гааге, которая поведет заседание, находится в одном здании с Международным судом ООН.

14 сентября 2016 года Украина подала отдельный иск против РФ за нарушение страной-оккупантом Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В мае 2017-го прошло первое заседание трибунала (создан арбитраж), 19 февраля 2018-го Украина подала доказательства.