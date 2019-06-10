Зеркаль заявила о затягивании Россией суда в Гааге: видео

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Сегодня в Гааге начались устные слушания по вопросам юрисдикции по иску "Украина против РФ"

Сегодня в Третейском суде в Гааге по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях прошли слушания по вопросам юрисдикции. Об этом сообщила глава украинской делегации, замглавы МИД Елена Зеркаль.

По ее словам, таким образом Россия затягивает процесс, не давая трибуналу перейти к рассмотрению дела по существу.

Сегодня, 10 июня, в Гааге начались устные слушания по вопросам юрисдикции по иску "Украина против РФ" о нарушении оккупантами - Россией - прав прибрежного государства, которые гарантирует Конвенция ООН по морскому праву.

14 сентября 2016 года Украина подала отдельный иск против РФ за нарушение страной-оккупантом Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В мае 2017-го прошло первое заседание трибунала (создан арбитраж), 19 февраля 2018-го Украина подала доказательства.

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Теги: гаага, елена зеркаль, морское право
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