В российском СИЗО женился украинский пленный моряк

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В российском СИЗО женился незаконно удерживаемый украинский моряк Виктор Беспальченко. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов, поздравив моряка и его невесту Татьяну.

"Спустя несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров, мечта молодых осуществилась и сегодня они расписались!", - сообщил правозащитник.

По его словам, после короткой церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для общения - под присмотром охранников СИЗО.

Полозов пожелал новобрачным "скорейшего освобождения Виктора и счастливого медового месяца подальше от России".

25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России не намерены выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, обязывающее РФ освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков.