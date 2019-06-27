Канал 112 заявил, что Медведчук договорился освободить пленных

Виктор Медведчук (скриншот)

Телеканал 112, транслируя пресс-конференцию главы политсовета пророссийской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука в Минске после встречи с главарями террористов ДНР и ЛНР, в титрах сообщил об освобождении пленных в Донбассе украинцев.

Сам Медведчук говорил о теме "переговоров" с террористами, однако о договоренности освободить - не упомянул. После его пресс-конференции ведущая телеканала 112 также уточнила, что в Минске договорились освободить украинцев в одностороннем порядке.

Во время трансляции пресс-конференции канал пустил титры с именами украинцев.

Ранее сегодня опредседатель партии Оппозиционная платформа - За жизнь Вадим Рабинович сообщил, что Медведчук проведет переговоры с главарями террористов и заявил об уверенности, что удастся освободить нескольких украинцев.

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