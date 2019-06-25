Военные "заткнули" ракетами три огневые точки боевиков: видео

Возле пгт Новотроицкое Волновахского района неподалеку от временно оккупированного Докучаевска в Донецкой области военные последовательно уничтожили огневые точки на одной из передовых позиций гибридной армии РФ. Видео процесса опубликовал у себя в Facebook офицер ВСУ с позывным "Мюллер".

"В районе Докучаевска стало чище на три огневые точки противника. В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК были ликвидированы 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили "300-й батальон" (получили ранения, - ред.)", - пишет военный.

На кадрах видно, как "снайперы" операции объединенных сил направляют противотанковые управляемые ракеты точно в бойницы.

Позиции уничтожены между Докучаевском и Новотроицким:

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