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27.06.2019, 14:20

Военные теперь на более удобных позициях - замкомандующего ООС

Военные теперь на более удобных позициях - замкомандующего ООС - Фото
Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Накануне украинские военные отошли с одной из позиций на 300-400 м

Во время разведения сил в Станице Луганской области украинские подразделения отвели на "более удобные и подготовленные позиции". Об этом рассказал замкомандующего ООС, руководитель подгруппы по вопросам безопасности в Минском процессе Богдан Бондарь в интервью фонду Повернись живим

Теперь в районе Станицы будут искать и изымать взрывоопасные предметы. Позже на дороге от контрольного пропускного пункта демонтируют некоторые фортификационные сооружения, чтобы машины Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ могли выезжать из города.

26 июня украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед пунктом пропуска Станица Луганская. В штабе ООС подчеркнули, что процесс разведения сил и средств якобы не ослабляет оборонные возможности  подразделений ВСУ на указанном участке.

Читайте также: Сайдик уверен: разведение сил в Станице ведет к миру в Донбассе

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Теги: оос, Донбасс, война в донбассе, разведение сил, станица, Богдан Бондарь
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