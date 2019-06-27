Военные теперь на более удобных позициях - замкомандующего ООС

Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Во время разведения сил в Станице Луганской области украинские подразделения отвели на "более удобные и подготовленные позиции". Об этом рассказал замкомандующего ООС, руководитель подгруппы по вопросам безопасности в Минском процессе Богдан Бондарь в интервью фонду Повернись живим.

Теперь в районе Станицы будут искать и изымать взрывоопасные предметы. Позже на дороге от контрольного пропускного пункта демонтируют некоторые фортификационные сооружения, чтобы машины Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ могли выезжать из города.

26 июня украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед пунктом пропуска Станица Луганская. В штабе ООС подчеркнули, что процесс разведения сил и средств якобы не ослабляет оборонные возможности подразделений ВСУ на указанном участке.

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