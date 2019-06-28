Военные запустили в сторону Донецка украинский флаг: видео

Фото: Facebook 24 ОМБр

Сегодня в рамках открытия памятного знака "Тризуб" у блокпоста "Марьинка" военные запустили флаг Украины на гигантских гелиевых шарах в сторону Донецка. Об этом 24 ОМБр им. Короля Данила сообщает в Facebook.

"Попутный ветер помог успешно осуществить запуск и через несколько минут наш флаг развевался над позициями оккупантов. Его впечатляющий размер - 18 на 6 метров, гарантированно был замечен террористами незаконных вооруженных формирований и выполнил свою цель - напомнить, что это наша земля и мы о ней не забываем", - пишут военные.