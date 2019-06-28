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28.06.2019, 14:40

Военные запустили в сторону Донецка украинский флаг: видео

Военные запустили в сторону Донецка украинский флаг: видео - Фото
Фото: Facebook 24 ОМБр

24 ОМБР запустила на гелиевых шарах в сторону оккупированного Донецка огромный украинский флаг

Сегодня в рамках открытия памятного знака "Тризуб" у блокпоста "Марьинка" военные запустили флаг Украины на гигантских гелиевых шарах в сторону Донецка. Об этом 24 ОМБр им. Короля Данила сообщает в Facebook.

"Попутный ветер помог успешно осуществить запуск и через несколько минут наш флаг развевался над позициями оккупантов. Его впечатляющий размер - 18 на 6 метров, гарантированно был замечен террористами незаконных вооруженных формирований и выполнил свою цель - напомнить, что это наша земля и мы о ней не забываем", - пишут военные.

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Теги: видео
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