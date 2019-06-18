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18.06.2019, 08:12

В Берлине хотят помочь Зеленскому "исполнить надежды украинцев"

В Берлине хотят помочь Зеленскому "исполнить надежды украинцев" - Фото
Хайко Маас (фото - ЕРА)

Официальный Берлин ждет от Киева прогресса в борьбе с коррупцией и подвижек в мирном процессе по Донбассу

Перед сегодняшней встречей президента Владимира Зеленского с политическими и частью экономических лидеров Германии тамошний министр иностранных дел Хайко Маас озвучил, чего Берлин ждет от хозяина Банковой. Об этом он рассказал Redaktionsnetzwerk Deutschland, пишет агентство Deutsche Welle.

По словам главы МИД ФРГ, Германия не против помочь Зеленскому "исполнить надежды украинцев". Маас имеет ввиду не победу в войне России против Украины, а другое: "Это, с одной стороны, касается процесса реформ, в особенности антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир".

Министр заверил, что Германия и Франция по-прежнему будут прилагать усилия к выполнению минских соглашений: они, считает Маас, остаются единственным "планом по направлению к разрешению конфликта на востоке Украины".

Глава немецкого МИД утверждает, что европартнеры Украины "будут требовать конструктивного вклада от России": например, освобождения захваченных украинских моряков.

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Ранее Маас говорил, что отказ ФРГ от российского газопровода Севпоток-2 якобы подрубит помощь Украине. Он также был против новых санкций для РФ после атаки в Черном море.

Вчера Зеленский совершил первый визит во Францию (фоторепортаж). Сегодня он уже прилетел в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, местным коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, спикером Бундестага Вольфгангом Шойбле, рядом немецких политиков и руководством тамошних топ-компаний.

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Теги: агрессия России, Хайко Маас, Владимир Зеленский, война в донбассе
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