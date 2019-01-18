Маас: Для Германии арест украинских моряков неприемлем

Хайко Маас (фото - twitter.com/GermanyDiplo)

Германия требует освободить украинских моряков, Олега Сенцова и других политзаключенных. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает корреспондент LIGA.net.

"Для Германии арест украинских моряков неприемлем. Мы требовуем немедленного освобождения моряков. Это также касается других пленных, например, Олега Сенцова. Это имеет значение для Германии, мы не оставим этот вопрос", - сказал он.

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Министр также сообщил, что во время своего визита в Москву говорил о том, что Россия должна обеспечить стабильный проход судов по Керченскому проливу.

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18 января Маас прилетел в столицу Украины для переговоров с главой МИД Павлом Климкиным - о войне в Донбассе, попытках России аннексировать Азовское море, реформах и другом.