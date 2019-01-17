Маас летит говорить с Лавровым о ядерных ракетах, затем — в Киев

Хайко Маас (фото - ЕРА)

Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас, отметившийся в последние недели резкими заявлениями о судьбе российского газопровода Северный поток-2, завтра за один день побывает с рабочими визитами в Москве и Киеве. Об этом со ссылкой на спикера МИД ФРГ Марию Адебар сообщил немецкий ресурс Zeit.

В России министр встретится со своим местным коллегой Сергеем Лавровым.

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Основной темой их разговора заявлено будущее договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который на 32-м году существования оказался под угрозой из-за РФ. В феврале истечет двухмесячный срок, который Вашингтон дал Москве на приведение доказательств приверженности ДРСМД.

Затем Маас прилетит в столицу Украины, где переговорит с главой МИД Павлом Климкиным — о войне в Донбассе, попытках России аннексировать Азовское море, реформах и другом.

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