Берлин ответил США по Северному потоку-2: Не ваше дело

Хайко Маас (фото - bmjv.de)

Вашингтон не должен указывать Европе, как ей поступать в вопросе энергетической политики. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас по поводу критики США строительства российского газопровода Северный поток-2 в обход Украины, пишет Deutsche Welle.

По его словам, накладывать односторонние санкции США на СП-2 - "в любом случае неправильный путь".

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Маас считает, что если вытеснить из проекта немецкие и другие еврокомпании, то не останется никого, кто будет настаивать на сохранении частичного транзита российского газа по территории Украины. Также он добавил, что Берлин "серьезно воспринимает беспокойство" других европейских стран.

"Но это ничего не меняет в нашей позиции: СП-2 не является каким-то особым немецко-российским путем", - утверждает министр.

Призыв США критикует и глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхель: говорит, что речь идет о "самоуважение и суверенитете" Германии в этом вопросе. Чиновник считает, что СП-2 "поспособствует стабильности цен на газ в Европе".

Северный поток-2 - строящийся газопровод из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу. Партнерами Газпрома по проекту являются компании Royal Dutch Shell Plc (Британия), Wintershall AG (ФРГ), Uniper SE (ФРГ), OMV AG (Австрия) и Engie SA (Франция).

В случае прекращения транзита газа через свою территорию Украина лишится $3 млрд ежегодного дохода. Украина будет добиваться компенсации в размере $12 млрд, если газопровод СП-2 будет запущен.

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