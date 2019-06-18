Зеленский о "вернуть РФ в ПАСЕ" Макрона: Она ничего не выполнила

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (фото — пресс-служба президента)

Для возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы нет никаких оснований. Так ответил во время визита в Париж на заявления тамошнего коллеги Эмманюэля Макрона президент Владимир Зеленский, пишет Радио Свобода.

Французский лидер ранее уверял, что полное исключение РФ из СЕ навредит якобы не государству-агрессору, а гражданам РФ.

"Мы разговаривали об этом с президентом Макроном. Россия пока не выполнила ничего, что должна была выполнить", - пояснил Зеленский.

По его словам, для возвращения РФ в ПАСЕ "не сделаны соответствующие шаги" Кремля.

Россия не участвует в сессиях Ассамблеи с января 2015-го после того, как к РФ были применены ограничения полномочий ее делегации.

В начале июня в комитете ПАСЕ прошел проект резолюции, который дает РФ лазейку для возвращения в эту структуру вопреки тому, что страна не выполнила международные обязательства, в частности, по Украине. Глава украинской делегации в ПАСЕ Арьев призвал Зеленского срочно встретиться с делегацией, так как ситуация "критическая".

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