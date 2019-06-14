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14.06.2019, 11:45

Делегация РФ планирует вернуться в ПАСЕ с "депутатами" из Крыма

Делегация РФ планирует вернуться в ПАСЕ с "депутатами" из Крыма - Фото
Фото - пресс-служба ПАСЕ

Оккупанты собираются вернуться в ПАСЕ, но только если их полномочия восстановят в полном объеме

Власти России в случае возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы планирует включить в состав делегации так называемых депутатов из оккупированного Крыма. Об этом сообщает российский канал Дождь.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что если 24 июня, в первый день работы сессии ПАСЕ, организация разрешит вернуться российской делегации, то Россия "в тот же день направит заявку на участие и уже 25 июня будет в Страсбурге".

Оккупанты заявили, что если 25 июня при регистрации полномочия российской делегации не будут восстановлены в полном объеме, делегация покинет сессию.

В начале июня в комитете ПАСЕ прошел проект резолюции, который дает РФ возможность вернуться в организацию вопреки тому, что страна не выполнила международные обязательства по Украине.

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Теги: Россия, Крым, пасе
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