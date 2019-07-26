В Британии оштрафовали на $250000 канал российских пропагандистов

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Британский регулятор Ofcom за нарушение правил вещания оштрафовал российский государственный телеканал RT (ранее - Russia Today) почти на $250 000. Об этом сообщает BBC.

"В ходе расследования мы выяснили, что RT не смог сохранить нужную беспристрастность в семи новостных программах в период с 17 марта по 26 апреля 2018", - говорится в заявлении Ofcom.

В частности, по мнению регулятора, телеканал не придерживался необходимой беспристрастности, выражая отношение британских властей по поводу отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери, а также о войне в Сирии.

В телеканале RT заявили, что возмущены решением британского регулятора. По мнению телеканала, Ofcom должен дождаться решения суда, который должен был установить, "правомерны ли претензии Ofcom к RT". Также российские пропагандисты обижаются из-за того, что наложенный на них штраф значительно превышает суммы, наложенные на другие СМИ.

Расследование против RT началось в декабре 2018 года. Ofcom изучил 10 выпусков программ RT, и не обнаружил нарушений только в трех из них. Регулятор обнародовал подробные отчеты о каждом из возможных нарушений.

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