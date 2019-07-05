RT не пустили на конференцию по свободе прессы в Британии

Маргарита Симоньян (скриншот с видео)

Российской пропагандистской телекомпании Russia Today отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы, которую организовывает МИД Великобритании. Об этом сообщила редактор RT Маргарита Симоньян в Twitter.

"Нам отказали в аккредитации на „глобальную конференцию по свободе прессы“, которую проводит британский МИД", — написала она.

В Telegram RT сообщается: "По телефону нам сказали: Sorry, we are full (Простите, мест нет). На глобальном форуме свободы прессы прессе места нет. Так и живем. Свобода прессы — она не для всех".

В конце декабря 2018 года британский медиарегулятор Ofcom признал Russia Today виновным в нарушении принципа объективности.

В апреле 2018 г регулятор начал семь расследований против RT.