Зеленский встретился с Варфоломеем в Стамбуле

Патриарх Варфоломей (фото - patriarchate.org)

В стамбульском историческом районе Фанар началась встреча президента Владимира Зеленского и Вселенского патриарха Варфоломея I. Об этом пишет Укринформ.

Пока что встреча проходит "в узком кругу", позднее на нее пригласят и других участников встечи.

После часовой встречи в честь визита Зеленского дадут обед от имени Вселенского патриарха.

Под занавес своего пребывания в Турции глава государства посетит мощности компании Baykar Aerospace and Defense, которая ранее поставила ВСУ ударные беспилотники.