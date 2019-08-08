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Зеленский встретился с Варфоломеем в Стамбуле

Зеленский встретился с Варфоломеем в Стамбуле - Фото
Патриарх Варфоломей (фото - patriarchate.org)
08.08.2019, 13:20

Позднее президент посетит храм Святого Георгия на территории Константинополя

В стамбульском историческом районе Фанар началась встреча президента Владимира Зеленского и Вселенского патриарха Варфоломея I. Об этом пишет Укринформ.

Пока что встреча проходит "в узком кругу", позднее на нее пригласят и других участников встечи.

После часовой встречи в честь визита Зеленского дадут обед от имени Вселенского патриарха.

Под занавес своего пребывания в Турции глава государства посетит мощности компании Baykar Aerospace and Defense, которая ранее поставила ВСУ ударные беспилотники.

  • 24 апреля 2019 года Вселенский патриарх поздравил Зеленского с победой во втором туре выборов президиента Украины, выразил уверенность в его "харизме и административных способностях".
  • Вчера и сегодня Зеленский находится с визитом в Турции, 7 августа он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Владимир Зеленский варфоломей вселенский патриархат
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