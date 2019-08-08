Зеленский отказался от совместного заявления с Варфоломеем - СМИ

Фото: president.gov.ua

В Стамбуле украинская сторона отказалась подписывать совместное заявление президента Владимира Зеленского и вселенского патриарха Варфоломея, которое Фанар готовил совместно с МИД Украины. Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на источники в Киеве и Стамбуле.

В ходе подготовки к встрече планировалось, что Зеленский и Варфоломей подпишут совместное заявление, однако в последний момент возникло некое недоразумение, и в команде президента отказалась подписывать документ, пишет издание.

Причем, как сообщают источники агентства, заявление готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД Украины.

Один из собеседников сказал, что документ преимущественно касался экологической тематики - Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере.

При этом источники не смогли объяснить, что не понравилось Офису президента в документе, ведь в нем якобы не было политических моментов.

Отвечая на вопрос журналистов, о чем он говорил с патриархом, Зеленский сказал: "Обо всем. Обо всем, что волнует всех, говорили. Я очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне". Об этом сообщает Укринформ.

В официальном релизе ОП говорится, что патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Зеленский же заявил, что "власть не должна вмешиваться в церковные дела", и что он будет "защищать независимость церкви".

Между тем в ВВС отметили, что в ОП отказались ответить, почему не было подписано заявление.

Корреспондент LIGA.net также пытался связаться с пресс-секретарем ОП Юлией Мендель, однако она сбрасывает звонки.

LIGA.net ожидает комментария по этому вопросу от МИД Украины.