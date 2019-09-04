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12 уголовных дел: под Ровно подрались верующие УПЦ МП и ПЦУ

12 уголовных дел: под Ровно подрались верующие УПЦ МП и ПЦУ - Фото
На месте инцидента (Фото: rv.npu.gov.ua)
04.09.2019, 20:27

11 человек получили ушибы и ссадины

На территории церкви в селе Малинск Березновского района Ровенской области около 60 представителей религиозных общин устроили драку, в результате которой пострадали 11 человек - открыто 12 уголовных производств. Об этом сообщили в полиции области.

В полиции отмечают, что получили сообщение о конфликте с неизвестными, которые срезали замки на дверях храма, пытаются вынести оттуда вещи и бьют местных жителей.

Правоохранители выяснили, что представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ровенской епархии ПЦУ срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения.

По данным полиции, ссора привела к драке, в результате которой 11 человек получили ушибы и ссадины. Отрыты уголовные дела за нанесение легких телесных повреждений.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по статье о самоуправстве следователи Березновского отделения полиции изъяли документы, которые, по словам представителей Петро-Павловского прихода Ровенской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм.

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упц мп пцу драка ровенская область
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