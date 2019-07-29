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Элладская церковь де-факто признала ПЦУ - Епифаний

Элладская церковь де-факто признала ПЦУ - Епифаний - Фото
Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)
29.07.2019, 11:57

В литургии перед первым крестным ходом ПЦУ принимали участие представители Элладской православной церкви

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что автокефалия ПЦУ "фактически" признана Элладской православной церковью. Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.

"Сегодня в божественной литургии уже принимали участие представители Элладской православной церкви. Также наш архиерей сослужил с представителями Элладской церкви в Салониках, что свидетельствует, что де-факто Элладская церковь признает автокефалию нашей Украинской православной церкви", - сказал Епифаний.

Элладская православная церковь - автокефальная поместная церковь на части территории Греции, занимает 11-е место в диптихе автокефальных поместных церквей, имеет статус государственной.

Вчера, 28 июля, в Киеве прошел крестный ход ПЦУ ко дню крещения Руси, отмечалась 1031 годовщина события.

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Элладская церковь первой после Константинополя признает ПЦУ.

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митрополит епифаний пцу элладская церковь
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