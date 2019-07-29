Элладская церковь де-факто признала ПЦУ - Епифаний

Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что автокефалия ПЦУ "фактически" признана Элладской православной церковью. Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.

"Сегодня в божественной литургии уже принимали участие представители Элладской православной церкви. Также наш архиерей сослужил с представителями Элладской церкви в Салониках, что свидетельствует, что де-факто Элладская церковь признает автокефалию нашей Украинской православной церкви", - сказал Епифаний.

Элладская православная церковь - автокефальная поместная церковь на части территории Греции, занимает 11-е место в диптихе автокефальных поместных церквей, имеет статус государственной.

Вчера, 28 июля, в Киеве прошел крестный ход ПЦУ ко дню крещения Руси, отмечалась 1031 годовщина события.

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Элладская церковь первой после Константинополя признает ПЦУ.