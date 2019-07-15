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15.07.2019, 12:23

Варфоломей знает, какая церковь первой признает ПЦУ

Варфоломей знает, какая церковь первой признает ПЦУ - Фото
Патриарх Варфоломей

По словам Вселенского патриарха, просьба о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины существовала столетиями

По мнению Вселенского патриарха Варфоломея, Элладская православная церковь будет первой после Константинополя, которая признает независимость Православной церкви Украины. Об этом патриарх заявил в интервью ТСН.  

"Возможно решение о признании Православной церки Украины уже было бы фактом, если бы, конечно, не было политического давления со стороны разных стран и наших сестер - поместных православных церквей. Мы надеемся, что в ближайшее время это будет уже позади", - сказал Варфоломей. 

По словам Вселенского патриарха, просьба населения о независимости ПЦУ от Московской церковной администрации - дело не последних лет. Она существовала столетиями: "Наш предшественник Дионисий IV предоставил Московскому патриарху право только назначать Киевского митрополита, выбранного советом мирян и духовенства. Однако за Вселенским патриархом оставалась привилегия вспоминаться первым на святой литургии, как его духовного главы. Впрочем этот договор быстро забылся". 

Варфоломей добавил, что предоставление автокефалии ПЦУ стало фактом не благодаря тому, что Украина является независимым государством, а потому что большая часть населения подвергалась внешнему давлению. 

"Дело дошло до того, что наши братья в Украине постоянно жаловались на то, что ими управляет церковь, которая также хочет навязать вместе с другими вещами и внецерковные факторы. С этой самой просьбой неоднократно обращалось также государственное и политическое руководство нации", - заявил Вселенский патриарх.

По его словам, украинская автокефалия ничем не отличается от многих автокефалий других поместных церквей.

Ранее Варфоломей заявил, что Киевская митрополия никогда не была канонически передана Московскому патриархату, а его присутствие в современной Украине вредит национальным интересам страны.

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Теги: томос, религия, московский патриархат, Вселенский Патриарх Варфоломей, автокефалия пцу
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