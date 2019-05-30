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30.05.2019, 10:05

Московский патриархат вредит Украине - Варфоломей

Московский патриархат вредит Украине - Варфоломей - Фото
Патриарх Варфоломей (фото - president.gov.ua)

Вселенский патриарх понимает желание украинцев отойти от церкви, "которая помогает или даже служит интересам государства", воюющего против Украины

Киевская митрополия никогда не была канонически передана Московскому патриархату, а его присутствие в современной Украине вредит национальным интересам страны. Об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей в интервью болгарскому информагентству БГНЕС.

По его словам, Москва "несет полную ответственность" за все неудачные попытки Украины "на протяжении веков" получить церковную независимость от России: "И расколы (в церкви - ред.), которые были созданы в прошлом веке, связаны, в основном, с желанием Русской церкви не допустить церковной независимости Украины".

Он считает, что обсуждать исторические события нет смысла, так как "они всем известны", и призвал не забывать "о последних социально-политических изменениях".

"Кроме независимости страны и создания нового государства Украина в 1991 году, после аннексии (РФ - ред.) Крыма в 2014 году, условия для российского присутствия в Украине стали еще более сложными. Шокирующие политические события, через которые были сформированы новые, совсем другие геополитические условия, сделали присутствие Московского патриархата (в Украине - ред.) нежелательным и наносящей ущерб интересам украинской нации и единства украинского народа", - заявил Варфоломей.

15 декабря была основана единая автокефальная Православная церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний4 апреля 2019 года УПЦ Московского патриархата призвала Варфоломея отозвать томос об автокефалии. Ранее он отказался обсуждать этот вопрос с пророссийской церковью.

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Теги: томос, религия, церковь, варфоломей, вселенский патриархат, московский патриархат
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