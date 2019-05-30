Московский патриархат вредит Украине - Варфоломей

Патриарх Варфоломей (фото - president.gov.ua)

Киевская митрополия никогда не была канонически передана Московскому патриархату, а его присутствие в современной Украине вредит национальным интересам страны. Об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей в интервью болгарскому информагентству БГНЕС.

По его словам, Москва "несет полную ответственность" за все неудачные попытки Украины "на протяжении веков" получить церковную независимость от России: "И расколы (в церкви - ред.), которые были созданы в прошлом веке, связаны, в основном, с желанием Русской церкви не допустить церковной независимости Украины".

Он считает, что обсуждать исторические события нет смысла, так как "они всем известны", и призвал не забывать "о последних социально-политических изменениях".

"Кроме независимости страны и создания нового государства Украина в 1991 году, после аннексии (РФ - ред.) Крыма в 2014 году, условия для российского присутствия в Украине стали еще более сложными. Шокирующие политические события, через которые были сформированы новые, совсем другие геополитические условия, сделали присутствие Московского патриархата (в Украине - ред.) нежелательным и наносящей ущерб интересам украинской нации и единства украинского народа", - заявил Варфоломей.

15 декабря была основана единая автокефальная Православная церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний. 4 апреля 2019 года УПЦ Московского патриархата призвала Варфоломея отозвать томос об автокефалии. Ранее он отказался обсуждать этот вопрос с пророссийской церковью.