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02.03.2019, 11:50

Варфоломей отказался обсуждать томос ПЦУ с пророссийской церковью

Варфоломей отказался обсуждать томос ПЦУ с пророссийской церковью - Фото
Варфоломей (фото - EPA)

Вселенский патриарх отказался собрать предстоятелей православных церквей для обсуждения автокефалии ПЦУ

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Вселенский патриарх Варфоломей отказался созвать собор предстоятелей православных церквей для обсуждения автокефалии Православной церкви Украины. Так Варфоломей ответил на соответствующее обращение предстоятеля Антиохийской православной церкви, которая не признает автокефалии ПЦУ. Об этом сообщает пресс-служба РПЦ.

Варфоломей отметил, что в Вселенский патриархат внимательно изучил письмо Антиохийского патриарха от 31 декабря 2018 года.

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"В ответ мы вас информируем, что после того, когда четыре православных церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского священного собора, чему нет оправданий, и ваша древняя церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьезное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне", - гласит ответ Константинополя.

Вселенский партриарх добавил, что все другие новосозданные автокефальные церкви были утверждены также без общего обсуждения автокефальными церквями.

Москва прилагает очень много сил для того, чтобы поместные церкви официально не признавали ПЦУ, отмечает предстоятель Епифаний.

По его словам, РПЦ "прорабатывает фактически каждого архиерея" той или иной поместной православной церкви, убеждая их, что ПЦУ не имеет будущего.

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Теги: варфоломей, пцу, рпц, томос, автокефалия
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