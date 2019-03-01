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01.03.2019, 12:02

Почему поместные церкви пока не признали ПЦУ: объясняет Епифаний

Почему поместные церкви пока не признали ПЦУ: объясняет Епифаний - Фото
Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)

Предстоятель ПЦУ посетовал, что у единой церкви нет такого влияния в мире, как у РПЦ, потому что Москва "работает в этом направлении уже десятилетия"

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Москва прилагает очень много сил для того, чтобы поместные церкви официально не признавали Православную церковь Украины, однако это - "лишь вопрос времени". Об этом в интервью службе Би-би-си рассказал наместник ПЦУ Епифаний.

Пока что ни одна поместная церковь, несмотря на автокефалию Украине от Вселенского патриархата, не признала ПЦУ.

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"В целом мы настроены оптимистично. Это все вопрос времени. Я общался с иерархами различных поместных церквей, в том числе Элладской и Кипрской, поэтому считал, что этот процесс будет более быстрым", - сказал Епифаний.

По его словам, РПЦ "прорабатывают фактически каждого архиерея" той или иной поместной православной церкви, убеждая их, что ПЦУ не имеет будущего, пугает иерархов других церквей, чтобы те не приобщались к процессу признания автокефалии ПЦУ.

"Мы сейчас видим бешеное противодействие на международном уровне относительно признания нашей автокефалии", - пояснил священник.

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Теги: религия, церковь, геополитика, признание, епифаний, пцу
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