День крещения Руси: ПЦУ проводит свой первый крестный ход

Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 28 июля, в Киеве проходит крестный ход Православной церкви Украины ко Дню крещения Руси.

В этом году отмечается 1031 годовщина великого события для верующих.

Это первый крестный ход ПЦУ. Его возглавляет митрополит Епифаний.

Празднование началось утром с литургии в Софийском соборе. Затем, в 10:30 паломники двинулись от храма по Владимирскому проезду. Они пройдут по Трехсвятительской до Владимирской горки. Шествие завершится молебном у памятника Владимиру Крестителю.

Пресс-служба ПЦУ сообщает, что по случаю праздника Вселенский патриарх Варфоломей благословил передачу церкви мощей апостола Андрея Первозванного, части Древа Креста Господнего и освященной воды Влахерненского храма Богородицы. Эти святыни пронесут крестым ходом Владимирскую горку.

Пятый президент Петр Порошенко участвует в праздновании. Действующий президент Владимир Зеленский - нет.

В связи с этим мероприятием в центре Киева до 13:30 будет ограниченко движение.

Напомним, вчера УПЦ МП провела свой крестный ход. По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, в нем приняли участие 30 000 человек