Польская автокефальная церковь отказалась признать ПЦУ

Архиерейский собор Польской автокефальной православной церкви 29 октября отказался признать Православную церковь Украины, сообщается в коммюнике по итогам собора.
В коммюнике говорится, что собор сообщает Вселенскому патриарху Варфоломею о своем решении: "Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине на основе догматических и канонических норм всей Церкви, а не группе отступников-раскольников. Отошедшие от учения святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическое единство всего православия".
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