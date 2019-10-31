Польская автокефальная церковь отказалась признать ПЦУ

Собор ПАПЦ (Фото - пресс-служба ПАПЦ)

Архиерейский собор Польской автокефальной православной церкви 29 октября отказался признать Православную церковь Украины, сообщается в коммюнике по итогам собора.

В коммюнике говорится, что собор сообщает Вселенскому патриарху Варфоломею о своем решении: "Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине на основе догматических и канонических норм всей Церкви, а не группе отступников-раскольников. Отошедшие от учения святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическое единство всего православия".

В ноябре 2018 года ПАПЦ запретила своим священникам служить и молиться со священниками УПЦ КП и УАПЦ.

5 апреля канцелярия собора епископов ПАПЦ заявила , что принципиально поддерживает автокефалию украинской церкви, но не для "группы раскольников".

19 октября церковь Эллады начала евхаристическое общение с ПЦУ.

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