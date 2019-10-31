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Польская автокефальная церковь отказалась признать ПЦУ

Польская автокефальная церковь отказалась признать ПЦУ - Фото
Собор ПАПЦ (Фото - пресс-служба ПАПЦ)
31.10.2019, 13:34

Собор архиереев заявил, что не против украинской автокефалии, но не для "отступников-раскольников"

Архиерейский собор Польской автокефальной православной церкви 29 октября отказался признать Православную церковь Украины, сообщается в коммюнике по итогам собора.

В коммюнике говорится, что собор сообщает Вселенскому патриарху Варфоломею о своем решении: "Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине на основе догматических и канонических норм всей Церкви, а не группе отступников-раскольников. Отошедшие от учения святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическое единство всего православия".

  • В ноябре 2018 года ПАПЦ запретила своим священникам служить и молиться со священниками УПЦ КП и УАПЦ.
  • 5 апреля канцелярия собора епископов ПАПЦ заявила, что принципиально поддерживает автокефалию украинской церкви, но не для "группы раскольников".
  • 19 октября церковь Эллады начала евхаристическое общение с ПЦУ.

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