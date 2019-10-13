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Признание ПЦУ. РПЦ угрожает "последствиями" Греческой церкви

Признание ПЦУ. РПЦ угрожает "последствиями" Греческой церкви - Фото
Патриарх Кирилл (фото - patriarchia.ru)
13.10.2019, 20:33

В РПЦ не верят, что признание автокефалии ПЦУ может улучшить российско-украинские церковные отношения

Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что признание Элладской церковью автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) может негативно повлиять на ее отношения с Российской православной церковью (РПЦ). Об этом сообщает пропагандистский ресурс РФ РИА Новости.

"Оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата", - рассказал Балашов.

По словам священника, Греческая церковь приняла такое решение, несмотря на "обоснованные предложения ряда митрополитов воздержаться от этой идеи".

В РПЦ также считают "странной" позицию, что признание автокефалии ПЦУ поможет улучшить отношения между украинской и российской церквями.

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