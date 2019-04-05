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05.04.2019, 13:04

Польская церковь поддерживает украинскую автокефалию: заявление

Польская церковь поддерживает украинскую автокефалию: заявление - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В заявлении говорится, что польская автокефальная православная церковь была и есть за признание полной самостоятельности - автокефалии ПЦУ

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Польская автокефальная православная церковь принципиально поддерживает украинскую автокефалию. Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии собора епископов.

"От имени собора епископов ПАПЦ, в ответ на письма по делу автокефалии православной церкви в Украине однозначно информируем, что польская автокефальная православная церковь была и есть за признание полной самостоятельности - автокефалии церкви православной в Украине", - отмечается в сообщении.

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В канцелярии добавили, что предоставление автокефалии должно происходить в соответствии с догматично-каноническими нормами по отношению к целой церкви, а не группе раскольников.

Польская православная церковь сотрудничает с другими поместными церквями для урегулирования церковного вопроса в Украине.

15 декабря 2018 года на объединительном соборе была основана единая автокефальная Православная церковь Украины, которую возглавилмитрополит Епифаний6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.

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Теги: заявление, автокефалия пцу, польская церковь
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