Польская церковь поддерживает украинскую автокефалию: заявление

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Польская автокефальная православная церковь принципиально поддерживает украинскую автокефалию. Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии собора епископов.

"От имени собора епископов ПАПЦ, в ответ на письма по делу автокефалии православной церкви в Украине однозначно информируем, что польская автокефальная православная церковь была и есть за признание полной самостоятельности - автокефалии церкви православной в Украине", - отмечается в сообщении.

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В канцелярии добавили, что предоставление автокефалии должно происходить в соответствии с догматично-каноническими нормами по отношению к целой церкви, а не группе раскольников.

Польская православная церковь сотрудничает с другими поместными церквями для урегулирования церковного вопроса в Украине.

15 декабря 2018 года на объединительном соборе была основана единая автокефальная Православная церковь Украины, которую возглавилмитрополит Епифаний. 6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.