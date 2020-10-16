Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем и пригласил его в Украину
Возможная дата приезда Варфоломея в Украину – следующий День независимости
Президент Владимир Зеленский пригласил вселенского патриарха Варфоломея посетить Украину. Об этом он сказал на встрече с патриархом в Стамбуле, передает пресс-служба главы государства.
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"Благодарен за все, что вы сделали и делаете для Украины. Для нас важна такая поддержка на пути к миру. Украина – теплая и гостеприимная. Мы все будем очень рады вашему приезду, это будет очень важный визит для Украины", – сказал Зеленский.
Варфоломей ответил, что будет рад посетить Украину, когда нормализуется эпидемическая ситуация, сообщают в ОП. Стороны рассмотрели 30-й День независимости как возможную дату визита.
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Зеленский также говорил с патриархом о Донбассе. Патриарх отметил, что рад тем, что в Украине постепенно наступает мир, выразил надежду, что скоро освободят всех пленных, сообщают в ОП. Президент также обсудил с Варфоломеем укрепление сотрудничества Вселенского патриархата и Украины.
Варфоломей вручил Зеленскому и его супруге Елене подарки.
- 5 января 2019-го Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине.
- 24 апреля 2019 года патриарх поздравил Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины, выразил уверенность в его "харизме и административных способностях".
- 8 августа 2019-го Зеленский встретился с Варфоломеем в Стамбуле. Однако BBC News писали, что Зеленский отказался от совместного заявления с Варфоломеем.
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