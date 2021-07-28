Патриарх Варфоломей обратился к украинцам в годовщину крещения Руси – Украины

Вселенский патриарх Варфоломей направил свои поздравления предстоятелю и верующим Православной Церкви Украины по случаю 1033 годовщины крещения Руси-Украины. Текст поздравления опубликован на сайте ПЦУ.

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В нем Варфоломей напомнил, что все верующие в Украине, "знают они об этом или не знают, хотят того или нет", являются "плодом многоплодного виноградника Константинопольской Церкви-Матери".

"Мы даровали вам истинную внутреннюю церковную самостоятельность в виде Автокефалии и это не просто название, поскольку мы видели слезы многих героев и святых набожного украинского народа, которые вдоль течений Днепра добирались к нам в стремлении получить поместную Церковь, лишенную внешнего вмешательства, которое мало-помалу меняло язык и традиции, конечно и после создания нового независимого и суверенного украинского государства", – пишет Варфоломей.

"Блаженнейший брат, мы приходим с большой любовью в нашем сердце ко всей Украине без исключений. Истинная Мать никогда не ослабляет своей любви, поскольку никто и ничто не в состоянии помешать Матери любить и жертвовать собой, независимо от того любят ее дети ее или нет. Если они вместо того, чтобы веселиться и радоваться, расстроились из-за того, что их братья, которые были мертвыми, ожили, что они были пропавшими и нашлись (Лука, 15:32), то это никоим образом не отпугивает Церковь от того, чтобы продолжать исцеление иногда горькими лекарствами, но всегда руководствуясь не светскими критериям и господством одного народа над другим, но ради господства по Божьей Воле Воплощенной Мудрости, Любви и Мира на земле", – говорится в поздравлении.

В 2020 году Московский патриархат возмутился, что Варфоломея пригласили в Украину.

По опросу КМИС летом 2021-го, большинство верующих в Украине ассоциируют себя с автокефальной ПЦУ.

Украина является наследницей одной из самых могущественных держав средневековой Европы – Киевской Руси, сказал в поздравлении украинцам по случаю 1033-летия крещения Руси президент Владимир Зеленский.

Вадим Ребрина

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