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Большинство украинцев положительно относятся к визиту Варфоломея в Украину — опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 20:28
Большинство украинцев положительно относятся к визиту Варфоломея в Украину — опрос КМИС - Фото
Патриарх Варфоломей (фото - patriarchate.org)

57% украинцев положительно относятся к визиту Вселенского патриарха Варфоломея в Украину. 32,5% имеют нейтральное отношение к его визиту и только 6% – отрицательное. Об этом говорится в результатах соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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Среди верующих Православной Церкви Украины положительно к визиту Варфоломея относятся 72% опрошенных. Среди прихожан Украинской Греко-Католической Церкви таких 63%.

В то же время среди сторонников Московского Патриархата в Украине 49% положительно относятся к визиту Вселенского Патриарха и только 15% – отрицательно.

Опрос проведен 25-28 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. Опрошено 1003 респондента. Выборка репрезентативна для взрослого населения в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Вадим Ребрина
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