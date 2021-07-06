Большинство украинцев положительно относятся к визиту Варфоломея в Украину — опрос КМИС
57% украинцев положительно относятся к визиту Вселенского патриарха Варфоломея в Украину. 32,5% имеют нейтральное отношение к его визиту и только 6% – отрицательное. Об этом говорится в результатах соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
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Среди верующих Православной Церкви Украины положительно к визиту Варфоломея относятся 72% опрошенных. Среди прихожан Украинской Греко-Католической Церкви таких 63%.
В то же время среди сторонников Московского Патриархата в Украине 49% положительно относятся к визиту Вселенского Патриарха и только 15% – отрицательно.
Опрос проведен 25-28 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. Опрошено 1003 респондента. Выборка репрезентативна для взрослого населения в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.
- 16 октября 2020 года президент Владимир Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину.
- УПЦ МП выступила против этого приглашения. Там считают, что это якобы может привести к "новому витку религиозного противостояния".
- В декабре 2020 года Варфоломей заявил, что посетит Украину по случаю Дня ее независимости.
- В мае 2021 года в Киев для обсуждения подготовки визита приезжал митрополит Халкидонский Эммануил.
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