В Киеве началась подготовка к визиту вселенского патриарха Варфоломея

В Киев для обсуждения подготовки визита архиепископа Константинополя Варфоломея прибыл митрополит Халкидонский Эммануил. Он встретился с главой Православной церкви Украины Епифанием и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

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Эммануил сообщил Епифанию о подготовке визита Варфоломея в Украину в августе этого года, передает пресс-служба ПЦУ. "Его Святейшество благословил мне прибыть в Киев, чтобы мы совместно с ПЦУ и соответствующими представителями Украинского государства обсудили подготовку к визиту, который состоится по приглашению президента Владимира Зеленского. Патриарх с радостью ожидает этого визита", – сказал он.

Глава ПЦУ и епископ Константинопольской церкви обсудили предложения по программе визита, а также другие вопросы, касающихся развития украинской церкви и межправославных отношений.

Во время встречи Эммануила с Ермаком глава ОП заверил иерарха, что Украина сделает все, чтобы визит вселенского патриарха состоялся на самом высоком уровне, сообщает пресс-служба ОП.

Со своей стороны митрополит выразил уверенность, что ожидаемый визит Варфоломея в Украину будет подготовлен и пройдет наилучшим образом.

Вадим Ребрина

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