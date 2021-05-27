В Киеве началась подготовка к визиту вселенского патриарха Варфоломея
В Киев для обсуждения подготовки визита архиепископа Константинополя Варфоломея прибыл митрополит Халкидонский Эммануил. Он встретился с главой Православной церкви Украины Епифанием и главой Офиса президента Андреем Ермаком.
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Эммануил сообщил Епифанию о подготовке визита Варфоломея в Украину в августе этого года, передает пресс-служба ПЦУ. "Его Святейшество благословил мне прибыть в Киев, чтобы мы совместно с ПЦУ и соответствующими представителями Украинского государства обсудили подготовку к визиту, который состоится по приглашению президента Владимира Зеленского. Патриарх с радостью ожидает этого визита", – сказал он.
Глава ПЦУ и епископ Константинопольской церкви обсудили предложения по программе визита, а также другие вопросы, касающихся развития украинской церкви и межправославных отношений.
Во время встречи Эммануила с Ермаком глава ОП заверил иерарха, что Украина сделает все, чтобы визит вселенского патриарха состоялся на самом высоком уровне, сообщает пресс-служба ОП.
Со своей стороны митрополит выразил уверенность, что ожидаемый визит Варфоломея в Украину будет подготовлен и пройдет наилучшим образом.
- 16 октября 2020 года Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину.
- УПЦ МП выступила против этого приглашения. Там считают, что это якобы может привести к "новому витку религиозного противостояния".
- В декабре 2020 года Варфоломей заявил, что посетит Украину по случаю Дня ее независимости.
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