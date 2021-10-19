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Консилиум врачей рекомендует госпитализировать Саакашвили

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 22:22
Консилиум врачей рекомендует госпитализировать Саакашвили - Фото
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Медицинский консилиум рекомендует госпитализировать бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который 20-й день продолжает голодовку в тюрьме грузинского города Рустави. Об этом заявил один из врачей специально созданной группы медиков Зураб Пагава, сообщает Интерфакс.

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"По рекомендации состоявшегося консилиума после осмотра Саакашвили ему рекомендовано перейти в клинику для интенсивного наблюдения", – сказал Пагава.

Он пояснил, что рекомендация дана, "чтобы избежать осложнений состояния здоровья Саакашвили, которое может в любой момент ухудшиться".

Личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе заявил журналистам, что госпитализация Саакашвили может состояться в субботу, 23 октября.

"На госпитализацию должен дать согласие сам Саакашвили. Возможно, он будет госпитализирован в ближайшую субботу", – сказал Кипшидзе.

При этом врач заявил, что на данный момент состояние здоровья Саакашвили стабильное, "такое же, как было вчера".

Решение о переводе Саакашвили из Руставской тюрьмы в клинику должны принять министры юстиции и здравоохранения, а также грузинские парламентарии.



Вадим Ребрина
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Михеил Саакашвили Грузия
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