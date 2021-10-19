Консилиум врачей рекомендует госпитализировать Саакашвили
Медицинский консилиум рекомендует госпитализировать бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который 20-й день продолжает голодовку в тюрьме грузинского города Рустави. Об этом заявил один из врачей специально созданной группы медиков Зураб Пагава, сообщает Интерфакс.
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"По рекомендации состоявшегося консилиума после осмотра Саакашвили ему рекомендовано перейти в клинику для интенсивного наблюдения", – сказал Пагава.
Он пояснил, что рекомендация дана, "чтобы избежать осложнений состояния здоровья Саакашвили, которое может в любой момент ухудшиться".
Личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе заявил журналистам, что госпитализация Саакашвили может состояться в субботу, 23 октября.
"На госпитализацию должен дать согласие сам Саакашвили. Возможно, он будет госпитализирован в ближайшую субботу", – сказал Кипшидзе.
При этом врач заявил, что на данный момент состояние здоровья Саакашвили стабильное, "такое же, как было вчера".
Решение о переводе Саакашвили из Руставской тюрьмы в клинику должны принять министры юстиции и здравоохранения, а также грузинские парламентарии.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию. Его задержали в Тбилиси. Экс-президент объявил голодовку.
- 10 октября врач Саакашвили отмечал, что состояние его подзащитного серьезно ухудшилось и ему требуется госпитализация. На следующий день в Грузии заявили, что слова врача не соответствуют действительности.
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