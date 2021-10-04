Украинский консул пришла в тюрьму к Саакашвили. Он не жалуется на условия

Украинский консул посетила экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили в тюрьме Рустави. У него нет жалоб на условия содержания. Об этом сообщила в комментарии LIGA.net пресс-служба Министерства иностранных дел.

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"Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении города Рустави в Грузии. Состояние Михеила Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал", – сказали в МИД.

В пресс-службе отметили, что МИД и посольство Украины в Тбилиси продолжает оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину, консул взаимодействует с его адвокатами.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

27 сентября 2021 года Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны".

1 октября Саакашвили был задержан в Грузии и помещен в изолятор Руставской колонии недалеко от Тбилиси.

3 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили, арестованного в Грузии. Зеленский отметил, что не знал о поездке Саакашвили в Грузию и был очень удивлен, узнав о ней из СМИ.

4 октября адвокат Георгий Чивиашвили сообщил, что Саакашвили продолжает голодовку в грузинской тюрьме и, вероятно, откажется от экстрадиции в Украину.

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Виктория Найдёнова , Владислав Сердюк

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