Саакашвили продолжает голодовку и, наверное, откажется от экстрадиции в Украину – адвокат

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили продолжает голодовку в грузинской тюрьме и, вероятно, откажется от экстрадиции в Украину. Об этом заявил его адвокат Георгий Чивиашвили, передают Новости-Грузия.

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По словам юриста, Саакашвили бодр, продолжает голодовку и считает, что в такой форме выражается продолжение борьбы.

"Что касается вопроса экстрадиции, позиция Михаила Саакашвили по поводу этого вопроса заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину, и планирует политическую борьбу. Наверное, он откажется от экстрадиции", – сказал адвокат.

Юристы также зачитали письмо Саакашвили. Экс-президент Грузии обращался к членам своей партии Единое национальное движение, заявлял, что доволен результатами муниципальных выборов и призвал единомышленников продолжать борьбу.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

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Марк Сировой

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