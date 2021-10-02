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Кулеба о Саакашвили: Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду видео

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2021, 10:53
Дмитрий Кулеба
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Задержанному вчера третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет предоставляться "соответствующая поддержка", как гражданину Украины. Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

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"Это наш гражданин, мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову, с ним все это будет проговорено", – сказал Кулеба. 

Министр уточнил, что "каждого гражданина Украины защищают, когда он попадает в беду".

  • 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии. 
  • 27 сентября 2021-го Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю – в ту же минуту его арестуют и доставят в тюрьму.
  • 1 октября Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию и снял видео якобы из Батуми.
    • В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал госграницу Грузии и вообще не покидал территорию Украины.
    • В тот же день Саакашвили задержали в Тбилиси. Он объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют. 
    Владислав Сердюк, Юрий Смирнов
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    михаил саакашвили дмитрий кулеба
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