Саакашвили сделали переливание крови. Врач считает: лечить нужно в гражданской больнице

Экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме №12 грузинского города Рустави, после этого его состояние улучшилось. Об этом сообщает Грузия online.

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По словам личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, один из параметров в анализе крови изменился, поэтому врачи решили сделать ему переливание.

Сейчас его состояние нормальное, кризис преодолен, "он в лучшем состоянии, чем был", сообщил врач.

Процедура проводилась в полевых условиях с привлечением тюремных врачей и группы реанимобиля, говорит Кипшидзе. Он считает, что Саакашвили нужно лечить в гражданской, а не в тюремной больнице.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию из-за проводящихся в стране выборов. Его задержали в Тбилиси, он объявил голодовку.

4 октября в пресс-службе МИД Украины отметили, что министерство и посольство в Тбилиси продолжают оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину.

19 октября на 20-й день голодовки медицинский консилиум рекомендовал госпитализировать Саакашвили. Его госпитализация может состояться сегодня, 23 октября.

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Виктория Найдёнова

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