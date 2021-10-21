Опубликовано первое видео Саакашвили в грузинской тюрьме

Грузинский телеканал Мтавари Архи опубликовал видео, как экс-президент Грузии Михеил Саакашвили приветствует своих сторонников из окна камеры в тюрье грузинского города Рустави.

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Голодающий уже 21 день Саакашвили просовывает руки сквозь решетку и складывает их "сердечком".

Вадим Ребрина

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