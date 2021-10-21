Опубликовано первое видео Саакашвили в грузинской тюрьме
21.10.2021, 17:52
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба ТИС)
Грузинский телеканал Мтавари Архи опубликовал видео, как экс-президент Грузии Михеил Саакашвили приветствует своих сторонников из окна камеры в тюрье грузинского города Рустави.
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Голодающий уже 21 день Саакашвили просовывает руки сквозь решетку и складывает их "сердечком".
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию. Его задержали в Тбилиси. Экс-президент объявил голодовку.
- 10 октября врач Саакашвили отмечал, что состояние его подзащитного серьезно ухудшилось и ему требуется госпитализация. На следующий день в Грузии заявили, что слова врача не соответствуют действительности.
- 19 октября медицинский консилиум рекомендовал госпитализировать Саакашвили.
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