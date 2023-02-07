"Власти Грузии должны перестать сводить счеты с Саакашвили". У Кулебы разочарованы судом

Министерство иностранных дел отреагировало на решение грузинского суда по делу экс-президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили. В ведомстве Дмитрия Кулебы призвали власти Грузии прекратить сводить счеты с Саакашвили и заявили, что продолжат защищать его интересы.

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МИД заявило, что разочаровано решением Тбилисского городского суда отклонить ходатайство стороны защиты Саакашвили об отсрочке или его освобождении от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья.

У Кулебы подчеркнули, что грузинский суд не принял во внимание заключение врачей о тяжести заболевания Саакашвили и отказал в его переводе за границу для лечения.

"Власти Грузии должны немедленно прекратить сводить политические счеты с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине", – заявили в МИД.

У Кулебы подчеркнули, что будут продолжать защищать интересы Саакашвили, и что он должен быть освобожден.

1 февраля Саакашвили во время судебного заседания по делу в Тбилиси включился по видеосвязи из клиники и показал свое очень истощенное тело, после чего трансляция была прервана.

Зеленский заявил, что власти Грузии публично убивают своего экс-президента.

6 февраля грузинский суд отказался отпустить Саакашвили. Сам он назвал решение "смертным приговором", так как останется в тюрьме со своими болезнями.

Незадолго до решения грузинского суда Верховная Рада официально обратилась к властям Грузии с призывом немедленно отправить Саакашвили на лечение за границу.

Оксана Житнюк

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