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"Власти Грузии должны перестать сводить счеты с Саакашвили". У Кулебы разочарованы судом

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 12:48
Міхеїл Саакашвілі (Фото - Facebook, daryna.chyzh)

Министерство иностранных дел отреагировало на решение грузинского суда по делу экс-президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили. В ведомстве Дмитрия Кулебы призвали власти Грузии прекратить сводить счеты с Саакашвили и заявили, что продолжат защищать его интересы.

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МИД заявило, что разочаровано решением Тбилисского городского суда отклонить ходатайство стороны защиты Саакашвили об отсрочке или его освобождении от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья.

У Кулебы подчеркнули, что грузинский суд не принял во внимание заключение врачей о тяжести заболевания Саакашвили и отказал в его переводе за границу для лечения.

"Власти Грузии должны немедленно прекратить сводить политические счеты с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине", – заявили в МИД.

У Кулебы подчеркнули, что будут продолжать защищать интересы Саакашвили, и что он должен быть освобожден.

Оксана Житнюк
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Михеил Саакашвили МИД Грузия
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