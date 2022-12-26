В Грузии жалуются, что им не дали статус кандидата в ЕС: Мы в два-три раза впереди Украины

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что его страна опережает Украину в плане реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, в два-три раза. Об этом он сказал в понедельник на встрече с послами Грузии, пишет местное издание Новости-Грузия.

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Выступая перед дипломатами, Гарибашвили назвал получение европейской перспективы одним из основных итогов года для Грузии.

При этом он добавил, что Грузия не получила статуса кандидата в Евросоюз только по политическим мотивам.

"Мы намного, в два-три раза, впереди в плане проведения реформ по сравнению с Украиной и Молдовой, и это было политическое решение. Открыто заявлялось, что Украина получила статус кандидата, потому что страна пребывает в состоянии войны, а Молдова находится на грани войны", – пожаловался Гарибашвили.

Грузинский премьер еще летом говорил, что Украина получила статус кандидата только из-за российской агрессии. С тех пор его мнение не изменилось.

При этом он отметил, что в Тбилиси с пониманием относятся к этой мотивации и желают Украине и Молдове успехов, мира и процветания.

Премьер Грузии подчеркнул, что у правящей партии есть четкая дорожная карта дальнейшей интеграции в Евросоюз и она продолжит ее выполнять.

23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Молдова тоже его получила, а Грузии пока отказали.

Андрій Водяний

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